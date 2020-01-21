Відома українська артистка Марта Адамчук, учасниця "Кварталу 95", похвалилася новим чином на тлі величезної картини
На знімку Березня позує в білому платті. Вона розташувалася на дивані, а перед нею стояв журнальний столик і ще два крісла. На фоні можна помітити величезну картину з пейзажем. Одне плече Адамчук оголила для фото і можна побачити, що артистка зовсім забула про білизну. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати встигли залишити кілька сотень лайків під кадром. Також фолловери помітили, що фото вийшло дуже красивим.
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Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Березня Адамчук, зірка "95 Кварталу", показала нове фото в чорній сукні.
Березня в цей раз позувала навпроти входу в ресторан в чорному платті. Вона трохи пригнулась від сміху і взялася за живіт. Адамчук позувала в чорній сукні з відкритою спиною, а образ доповнила великими сережками, які діставали до плечей.
Фанати встигли поставити більше 200 позитивних позначок фото. Також один передплатник написав, що Марта дуже красиво виглядає.
Повідомлялося, що красуня з "Кварталу 95" вбила новим сміливим чином.
"Вже моє третє весільну сукню за цей рік. Щоб мало не здалося :)) Наша фея @tverdohleb_k створила чергові шедеври - бекстейдж зі зйомок @zhenskiykvartal_official. Дякую, люблю", - написала Березня.
варто відзначити, що також Адамчук опублікувала фото в розкішній вечірній сукні, оголяющем її спинку.
За кілька годин посаду артистки зібрав майже 500 лайків і невелика кількість коментарів.
"Люблю, кайфую , мурашками перериваюся від голосу твого))))", "це плаття тобі так іде, наша зірочка.😘", "Класні фото - задоволення і посмішка :)", "нарэчэна!?", - написали передплатники.
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