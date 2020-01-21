Відома українська артистка Марта Адамчук, учасниця "Кварталу 95", похвалилася новим чином на тлі величезної картини

На знімку Березня позує в білому платті. Вона розташувалася на дивані, а перед нею стояв журнальний столик і ще два крісла. На фоні можна помітити величезну картину з пейзажем. Одне плече Адамчук оголила для фото і можна побачити, що артистка зовсім забула про білизну. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька сотень лайків під кадром. Також фолловери помітили, що фото вийшло дуже красивим.

Раніше ми повідомляли, що відома українська актриса Березня Адамчук, зірка "95 Кварталу", показала нове фото в чорній сукні.

Березня в цей раз позувала навпроти входу в ресторан в чорному платті. Вона трохи пригнулась від сміху і взялася за живіт. Адамчук позувала в чорній сукні з відкритою спиною, а образ доповнила великими сережками, які діставали до плечей.

Фанати встигли поставити більше 200 позитивних позначок фото. Також один передплатник написав, що Марта дуже красиво виглядає.

Повідомлялося, що красуня з "Кварталу 95" вбила новим сміливим чином.

"Вже моє третє весільну сукню за цей рік. Щоб мало не здалося :)) Наша фея @tverdohleb_k створила чергові шедеври - бекстейдж зі зйомок @zhenskiykvartal_official. Дякую, люблю", - написала Березня.

варто відзначити, що також Адамчук опублікувала фото в розкішній вечірній сукні, оголяющем її спинку.

За кілька годин посаду артистки зібрав майже 500 лайків і невелика кількість коментарів.

"Люблю, кайфую , мурашками перериваюся від голосу твого))))", "це плаття тобі так іде, наша зірочка.😘", "Класні фото - задоволення і посмішка :)", "нарэчэна!?", - написали передплатники.

Нагадаємо, зірка "95 Кварталу" зняла зайве заради спокусливих кадрів

А ще Politeka писала, що зірка "95 Кварталу" покрутила розкішними формами на камеру

Також Politeka повідомляла, що зірка "95 Кварталу" шокувала обличчям без макіяжу



