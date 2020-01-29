Користувачі соцмереж прийшли в захват від фото співачки Насті Каменських з животиком, пише Politeka.net

На фанатському Instagram "Потап та Настя Каменських" (https://www.instagram.com/potupinastyaf/) розміщена фотографія нібито вагітної української співачки Насті Каменських.

" "Когда находишь старый пост и умиляешься сейчас ещё больше. Актуалочка", - пише автор поста в коментарі. Очевидно мова йде про те, що пара зізналася в бажанні завести дитину. Трохи пізніше автор додала, що фотографія оброблена в фотошопі.



Незважаючи на попередження про фотошопі, фанати почали жваво коментувати пост.

Одні користувачі побажали парі, щоб вагітність стала реальністю та розчулюються фото Насті.

"Ну надеюсь скоро це будет настояща беременность а не фальш желаю удачи" "Дай Бог чтобы вы стали родителями для своего чада", " Такая милая когда беременная"., "Щастя тобі Настя! І дитячого щебету в дома!", "Будет маленький Потап".

Інші користувачі були налаштовані не так доброзичливо. " Не дай бог", "Я бы такими вещами не шутила".

Зазначимо, судячи з останніх фотографій Насті Каменських, поки що мова про вагітність не йде. Животик співачки виглядає абсолютно плоским.

Розмови про можливу вагітність Каменських почали з'являтися після заяви чоловіка співачки Сергія Потапенка (Потапа). В ефірі передачі Голос країни він зізнався, що вони з Настею активно працюють над зачаттям малюка.

"У Діми [Монатіка] два чудових сина, які його надихають. Звичайно, він наповнений життям! Вдома діти - кайф! Тіна, Веню ми обожнюємо! Ми з Настею працюємо над цим..." - сказав Потап, викликавши бурю авацій в залі.

Після уточнюючого питання Тіни Кароль до Насті про можливість мати двох дітей, співачка зізналася, що була б тільки рада. "Було б дуже класно", - сказала Настя.

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