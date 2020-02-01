Відома українська виконавиця Світлана Лобода приголомшила витівкою в міні-сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Королева», - коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на кадрах Лобода разом з подругами елегантно позують на камеру. У якийсь момент зірка задирає ногу, демонструючи зайве. Дівчата також вирішили не відставати, демонструючи всі розкішні довгі ноги.

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Як повідомлялося раніше, співачка Світлана Лобода, любить привертати до себе увагу і епатувати публіку, що активно показує на своїх сторінках у соціальних мережах.

Сама Лобода також часто викладає спокусливі, а іноді відверто дивні фотографії і тому нерідко наривається на критику з боку шанувальників.

Фізичні навантаження та постійні концерти позитивно позначаються на зовнішньому вигляді Світлани. Свою підтягнуту фігуру вона демонструє як у кліпах, так і на сцені, де виступає в досить відвертих вбраннях. Втім, співачка любить і відпочити, що показала сьогодні в Instagram на своїй сторінці.

цього разу артистка показала струнку й підтягнуту фігуру на новому фото в Instagram. На ньому артистка виглядає щасливою і відпочившою, позуючи в пляжному чорному купальнику.

«Вираз обличчя жінки набагато важливіше її одягу😬 #впрыжке #какойтыскучныйИнеСпортивный ))», – написала під новим постом Світлана.

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