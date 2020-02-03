Популярна актриса Міла Йовович розповіла, коли підходить термін її третої вагітності.

Особистими подробицями зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Свій пост вона супроводила забавним фото, де вона одягла смішну рожеву пов'язку на голову.

«Термін повинен бути завтра, так що готуємося в будь-який момент відправитися в лікарню! Це смішно, тому що я думала, що народити третю дитину буде так само легко, як з'їсти шматок пирога. Але я дійсно нервую, тепер, коли знаю, чого очікувати! У будь-якому разі, сподіваюся, що наступний пост, який я зроблю, буде фото нашої маленької дівчинки! Побажайте мені удачі!», - написала зірка.

Фолловери Йовович побажали актрисі легких пологів.

«Удачи з пологами», «Бажаю вам легких пологів», «Чудова жінка!! Відсилаю всім вам любов і удачу для самих легких пологів», «Ми будемо з нетерпінням чекати вашого малюка», «Удачі тобі Супер мама! Я так радий за тебе!», «Легких пологів тобі, Міла, і якнайшвидшої зустрічі з лялькой! Все буде добре!», - пишуть шанувальники актриси.

Нагадаємо, що Міла Йовович збирається народити третю дитину від режисера Пола Андресона. Пара в шлюбі з 2009 року. У них вже є дві дочки Евер Габо і Дешиель Едан. Як відомо, актриса була вагітна в 2017 році, але їй довелося зробити екстрений аборт через передчасні пологи. Тоді зірка була на 4 місяці вагітності. У соцмережах актриса зізнавалася, що це велике щастя, що їй вдалося знову завагітніти. Зараз зірці 44 роки, а її чоловікові – 54 роки.

Додамо, що Міла Йовович народилася в Києві. Її мати, Галина Логвінова, жила в Дніпропетровську, де і закінчила школу. У 1973 році вона вступила в штат кіностудії Довженка в Києві. Вже в 1981 році після заміжжя Логвінова разом з маленькою Милою переїхала в США.

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