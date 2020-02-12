Російський актор Гоша Куценко захотів стати миротворцем між Україною і Росією

Як повідомляє Politeka.net Куценко розповів у інтерв'ю російському проекту «А поговорити?», який транслюють на каналі Youtube, що хоче виступити в ролі миротворця між Росією і Україною, особливо у випадку, коли проливається кров на Донбасі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Куценко заявив, що приходить в жах, адже не знає, якій стороні збройного конфлікту вірити.

«Я вислуховую російську і українську сторону і перебуваю в жаху, я не знаю, де правда», - сказав актор.

За словами російського актора театру і кіно, він сильно засмутився, коли дізнався, що потрапив в базу «Миротворця» і не може в'їхати в Україну для зустрічі з родичами. Але в той же самий час, Куценко додав, що все сталося офіційно і на законних підставах

«Я думаю, що Крим, як не крути, він відійшов, хоча я і не підписував петицію, безумовно розуміючи, що це величезна втрата для України… Те, що сталося законно і офіційно Крим і пішов до Росії», - резюмував актор.

Користувачі мережі прокоментували інтерв'ю Гоші Куценко. Багато хто не могли зрозуміти, навіщо говорити з актором про політику, адже для цього є політичні експерти і депутати. Інші похвалили його за бажання бути миротворцем.

«Занадто багато політики з актором. Зав'язування з цієї муйней, актор повинен міркувати про кіно і творчості. Запрошуйте політиків з ними і триндите про політиканство», «Особисто мені дуже близька і зрозуміла Гошина позиція за миротворцю, повністю поділяю його погляди. По-моєму відповідав він дуже чесно і щиро, не викручувався», «Він розповідає про війну в Югославії, Україні, а вона сиди з усмішкою. А потім ще й Грузію з Сербією порівнює, дивна телеведуча».

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