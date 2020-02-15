Зірка все ж така красива і свіжа

Українська співачка Надія Мейхер не соромиться демонструвати підписникам свою природну красу

37-річна співачка, яка, крім концертів, знімається в кіно, веде телепрограму, пише вірші і створює одяг, поділилася у сторіз Instagram дуже сміливим за мірками шоу-бізнесу знімком, передає Politeka.

Зірка позує без грама макіяжу, демонструючи доглянуте обличчя.

"#ведьмытожелюди" – таким неоднозначним хештегом супроводила Надія знімок.

Що з приводу вигляду співачки думають її шанувальники, залишається загадкою, оскільки функції коментування в сторіз немає, але в цілому публіка завжди тепло й трепетно реагує на відкритість артистки, засипаючи її компліментами під кожним з постів у соцмережі.

Раніше ми розповідали, що зірка поділилася відео з репетиції. У кадрі вона в чорній майці без білизни і штанях. Талію Надія обв'язала верхнім одягом. Артистка виглядає зосередженою і зібраною, готуючись представити публіці свою творчість.

Ми також писали, що Мейхер без сорому показала свою гордість в бездонному декольте.

На фото Мейхер позує в чорній сукні в квіти без білизни. Образ Надія доповнила піджаком. Співачка була з пишною короткою зачіскою. Вона зробила селфі в дзеркало на телефон.

Нагадаємо, Мейхер показала себе крупним планом і приголомшила зовнішнім виглядом.

А ще Politeka писала, що розкішна Надя Мейхер позбулася білизни і показала своїх "подружок".

Також Politeka повідомляла, що пишногруда Мейхер засвітила зайве в глибокому декольте, фото облетіло мережу.