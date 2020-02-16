Українська телеведуча Катя Осадча вразила шанувальників новим образом
Фотографію зі столиці Австрії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На серії знімків Осадча позує в шикарній червоній сукні з глибокими вирізами на спині і на грудях. На голові у ведучої надітий традиційний капелюшок. Жінка позує в шикарному банкетному залі.
«Сезон балів в Австрії. Щорічну традицію у Відні підтримали й австрійські українці і почали #uaball. Український віденський бал з усіма розвагами та дебютантами у вбранні з національними елементами», - розповіла Осадча, зазначивши, що вона буде знімати на цьому заході свою передачу «Світське життя».
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Всього за пару годин пост зібрав близько 16 тисяч лайків. Шанувальники артистки хвалять її зовнішній вигляд.
«Катюша, Ви з кожним роком стаєте тільки красивіше і красивіше», «Червоний вам пасує», «Плаття на 100% Ваше. Дуже ефектно виглядає на Вас», «Принцеса», - пишуть фоловери.
Одна з прихильниць запитала Катю, скільки країн вона відвідала, і де їй подобається найбільше. Цікаво, що Осадча відповіла на коментар.
«Важко сказати, кожна країна хороша. Люблю Італію, Францію, туди можна їздити нескінченно і кожен раз в нові міста з історією», - написала Осадча.
Але знайшлися й ті, хто розкритикував зірку, зазначивши, що вона постійно вбирається в різні сукні та костюми.
«А ця не знає що вже що напнути на себе. Як гонку організувала», - пишуть незадоволені користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Осадча показала перші кадри зі знімального майданчика. Елегантний образ вразив уяву шанувальників, які зазначили, що стилісти не дарма привнесли спокусливі нотки в наряд знаменитості, від чого лук тільки виграв.
Нагадаємо, що Юрій Горбунов притиснувся до Осадчої і зробив інтимне визнання: "Про це ніхто не знав".
Як повідомляла Politeka, Катя Осадча похвалилася шикарною фігурою в золотому топі: "Фантастично!".
Також Politeka писала, що Осадча підкреслила фігуру плаття з декольте: "Неперевершена!".