Українська телеведуча Катя Осадча вразила шанувальників новим образом

Фотографію зі столиці Австрії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На серії знімків Осадча позує в шикарній червоній сукні з глибокими вирізами на спині і на грудях. На голові у ведучої надітий традиційний капелюшок. Жінка позує в шикарному банкетному залі.

«Сезон балів в Австрії. Щорічну традицію у Відні підтримали й австрійські українці і почали #uaball. Український віденський бал з усіма розвагами та дебютантами у вбранні з національними елементами», - розповіла Осадча, зазначивши, що вона буде знімати на цьому заході свою передачу «Світське життя».

Всього за пару годин пост зібрав близько 16 тисяч лайків. Шанувальники артистки хвалять її зовнішній вигляд.

«Катюша, Ви з кожним роком стаєте тільки красивіше і красивіше», «Червоний вам пасує», «Плаття на 100% Ваше. Дуже ефектно виглядає на Вас», «Принцеса», - пишуть фоловери.

Одна з прихильниць запитала Катю, скільки країн вона відвідала, і де їй подобається найбільше. Цікаво, що Осадча відповіла на коментар.

«Важко сказати, кожна країна хороша. Люблю Італію, Францію, туди можна їздити нескінченно і кожен раз в нові міста з історією», - написала Осадча.

Але знайшлися й ті, хто розкритикував зірку, зазначивши, що вона постійно вбирається в різні сукні та костюми.

«А ця не знає що вже що напнути на себе. Як гонку організувала», - пишуть незадоволені користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Осадча показала перші кадри зі знімального майданчика. Елегантний образ вразив уяву шанувальників, які зазначили, що стилісти не дарма привнесли спокусливі нотки в наряд знаменитості, від чого лук тільки виграв.

Нагадаємо, що Юрій Горбунов притиснувся до Осадчої і зробив інтимне визнання: "Про це ніхто не знав".

Як повідомляла Politeka, Катя Осадча похвалилася шикарною фігурою в золотому топі: "Фантастично!".

Також Politeka писала, що Осадча підкреслила фігуру плаття з декольте: "Неперевершена!".