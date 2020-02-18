Відома голлівудська актриса раптово померла після тривалої боротьби зі смертельною хворобою

Як повідомляє Politeka, син зірки підтвердив це під час спілкування з журналістами Deadline.

Так, зірка фільмів «Сабріна – маленька відьма», «Доктор Дуліттл», «Розгадка», «Вщент», «Амазонки на Місяці» і «У неї буде дитина» Келлі Накахара померла в своєму будинку в Пасадені, штат Каліфорнія.

Син зірки Вільям Уоллетт розповів, що жінка тривалий час боролася з онкологічним захворюванням.

Звернемо увагу, що зірка народилася в 1950-му році, а на момент смерті їй було 72 роки.

Як повідомлялося раніше, у віці 84 років не стало італійської оперної співачки Миреллы Френі. Діва померла у себе на батьківщині – в італійській Модені.

Френі за свою тривалу творчу життя виконала близько 40 оперних партій. Дебютувала Мірелла в ролі Мікаели (опера «Кармен», Бізе) в далекому 1955 році на сцені Міського театру рідний для неї Модени. Мірелла Френі виступала, зрозуміло, в «Ла Скала», а також всіх найбільших театрах світу, таких, як «Метрополітен-опера», «Ковент-Гарден». Вона виступала з такими видатними іменами, як артисти Клаудіо Аббадо, Рікардо Муті, Карлос Клайбер і самим Лучано Паваротті. Френі була подругою покійного Паваротті, крім того, вони були земляками.

Відомо також, що, закінчивши виступати професійно на великій сцені, вона заснувала Академію бельканто CUBEC і викладала там близько 20 років – проект став їх спільним з другим чоловіком дітищем.

Повідомляється, що артистка померла 9 лютого в результаті тривалої хвороби.

Нагадаємо, померла справжня легенда Голлівуду, його фільми дивилися всі.

Як повідомляла Politeka, зупинилося серце знаменитої актриси-українки «її вродою захоплювалися мільйони».

Також Politeka писала, що пішла з життя знаменита російська актриса: «зоряний чоловік залишився вдівцем»