Після сказаного з його концерту буквально йшли глядачі

Вадим Самойлов вразив скандальною заявою на адресу українців

Російський рок-музикант і засновник гурту "Агата Крісті" Вадим Самойлов в 2012 році був довіреною особою кандидата в президенти Росії Володимира Путіна.

На окуповані території Донбасу їздить регулярно, терористів терористами не вважає та бажає долучитися до будівництва "нової держави". Музикант навіть отримав від ватажка "ЛНР" Ігоря Теслярського орден за заслуги і присвячує пісні терористам.

На одному з концертів в Мурманську він цинічно заявив, що на південному сході України гинуть від рук "українських фашистів" мирні люди, а деякі з них знаходяться в Києві під гнітом "фашистських пі***сів.

Крім того, під час свого виступу, напівп'яному стані співак не соромився матюкатися. Деякі люди буквально йшли з концерту, а співак сипав їм услід лайкою.

"Ось ми зараз з вами тут пісні співаємо, а десь на південному-сході люди гинуть. Їх потрібно рятувати. Частина наших братських українських товаришів зараз у Києві під гнітом "фашистських пі****сів, частина захищає Донбас. Наші бійці зараз в Сирії обороняють рубежі нашої Росії від тероризму", - заявляв зі сцени несамовитий співак.



Також раніше повідомлялося, що одна з найскандальніших російських співачок Юлія Чичеріна, яка підтримує путінських бойовиків, а також неодноразово їздить до них з виступами, заявила, що Донбас повернеться до складу України, коли сама Україна повернеться до складу Росії.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

Також Politeka писала, що Бабкіна знайшла на Донбасі третю силу.