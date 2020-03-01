24-річна українська співачка Аліна Гросу підкорила публіку пікантним образом під час "Великого весняного концерту" виконанням нової пісні "Грязні танці"

Як передає Politeka.net, красуня поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Аліна постала в теплому платті на гудзиках з довгими пишними рукавами. Безперечно, родзинкою вбрання стало до непристойності відкрите декольте, від якого голова йде обертом. Завидний пишний бюст артистки нікого не може залишити байдужим. На одному з викладених знімків Гросу крупним планом показала цю родзинку, не на жарт сполохавши шанувальників.

"спасибі @rusradio_ua за те, що так високо оцінили мою пісню #ГрязныеТанцы 🤗 була щаслива вчора, перебуваючи на сцені, бачити велику кількість підспівуючих мені людей❤️😘 спасибі вам за вашу любов і підтримку!!!!", - підписала фото артистка.

Менш ніж за добу фото зібрали майже 6 000 "лайків". Фанати засипали співачку компліментами, відзначаючи, що "бджілка", нарешті, подорослішала.

"Хороша у тебе нова пісня. Напевно твоя найкраща поки. "

"Радіостанції і чарти справа покупна. Я дуже радий, що ви домоглися цього самі. Ви класна і те що ви робите подобається людям, а це найвище визнання 🤘🏻"

"Давно не була на вашому концерті , вчора побачила вас в Україні , враження відмінне ! Красива , подорослішала, добре танцює , голос супер ! Пісня клас!🔥"

"брудні танці топ ,"

"Дуже кльова пісня і виконання👍👍👍ах, так, і кліп 🔥 🔥🔥💃"

Раніше ми повідомляли, Гросу показала "любов" з красенем-актором на зйомках кліпу на пісню "Заарештований". Багато хто задалися питанням, як на подібну витівку дивиться її чоловік, бізнесмен Олександр Комков. Актор притиснувся до Аліни ззаду, обійнявши за плечі, ледь не за груди, а вона схилила до нього голову, закинувши руку на шию.

"Супер Аліночка!!)))) Розумники, красунчики!!!)))Спасибі велике Вам за кліп!!!))) РОМОЧКА, красунчик!!))) Найкращі 💋", - писали в коментарях.

Нагадаємо, шикарна Гросу спокусила видом у всьому чорному

А ще Politeka писала, що Гросу шокувала новим обличчям після відпочинку в Європі, особисті кадри