Відома в Україні актриса зі студії «Квартал 95» Ірина Сопонару показала атмосферні і відверті знімки, відпочиваючи на пляжі
Актриса показала неймовірної краси захід сонця і позувала у відвертому вбранні на його тлі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".
Так на нових опублікованих Іриною кадрах з відпочинку вона постала перед камерою в чорному топі або майці, а також коротеньких світлих шортах. Артистка настільки органічно виглядала на березі океану - вона була розслаблена, не особливо кривлялась на камеру - що просто зачарувала своїх фанів:
"Це любов🧡", - підписала артистка свої фото, на що підписники відповіли:
Макс Барських втомився мовчати і видав правду про стосунки з екс-Віа Грою: "Більше, ніж сім'я..."
Штурм кордону, падіння долара і стрибок тарифів - головне за ніч
ПриватБанк попередив українців, що відбудеться 1 березня: підготуйте готівку
Допомога на дітей і декрет в Україні: матусь попередили про зміни в соцвиплатах
«ИУэн🔥❤»
«Сама сама❤❤❤»
«👍👍👍👍👍👍👍👍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍»
«Красуня»
«Русалонька)»
Раніше ми писали, що артистка-комік зі студії «Квартал 95» Ірина Сопонару блиснула фігурою в купальнику.
Актриса вирушила на популярний екзотичний курорт і показує своїм шанувальникам в мережі всі краси "казкового Балі".
Так на нових опублікованих Іриною кадрах з сториз вона позувала на лежаку з кавою і салатиком та так, що крім струнких ніжок, трусиків і татуювань знаменитості на животі більш нічого видно не було. Крім самої їжі і напоїв, зрозуміло.
Крім того, артистка показала, як мчить по вуличках острова на транспорті - на ній під час прогулянки були коротенькі шорти, майка і при всьому при цьому зірка телеекранів, схоже на те, що перебувала в прекрасному настрої.
Прокоментувати кадри Ірини її шанувальники цього разу можливості не мали, але раніше вони неодноразово схвально висловлювалися на адресу стрункої блондинки-красуні і писали, що вона і артистка непогана, і дівчина дуже приваблива.
Нагадаємо, білява красуня з 95го Кварталу показала, чим її щедро нагородила природа: "Ідеальна"
Як повідомляла Politeka, гаряча красуня з Квартал 95 влаштувала недитячі ігри: «Я намагалася бути…»
Також Politeka писала, що спокуслива зірка Кварталу 95 засвітила зайве в глибокому декольте: "Справжня Діва"