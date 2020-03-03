Відома в Україні актриса зі студії «Квартал 95» Ірина Сопонару показала атмосферні і відверті знімки, відпочиваючи на пляжі

Актриса показала неймовірної краси захід сонця і позувала у відвертому вбранні на його тлі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки "Жіночого кварталу".

Так на нових опублікованих Іриною кадрах з відпочинку вона постала перед камерою в чорному топі або майці, а також коротеньких світлих шортах. Артистка настільки органічно виглядала на березі океану - вона була розслаблена, не особливо кривлялась на камеру - що просто зачарувала своїх фанів:

"Це любов🧡", - підписала артистка свої фото, на що підписники відповіли:

«ИУэн🔥❤»

«Сама сама❤❤❤»

«👍👍👍👍👍👍👍👍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍»

«Красуня»

«Русалонька)»

Раніше ми писали, що артистка-комік зі студії «Квартал 95» Ірина Сопонару блиснула фігурою в купальнику.

Актриса вирушила на популярний екзотичний курорт і показує своїм шанувальникам в мережі всі краси "казкового Балі".

Так на нових опублікованих Іриною кадрах з сториз вона позувала на лежаку з кавою і салатиком та так, що крім струнких ніжок, трусиків і татуювань знаменитості на животі більш нічого видно не було. Крім самої їжі і напоїв, зрозуміло.

Крім того, артистка показала, як мчить по вуличках острова на транспорті - на ній під час прогулянки були коротенькі шорти, майка і при всьому при цьому зірка телеекранів, схоже на те, що перебувала в прекрасному настрої.

Прокоментувати кадри Ірини її шанувальники цього разу можливості не мали, але раніше вони неодноразово схвально висловлювалися на адресу стрункої блондинки-красуні і писали, що вона і артистка непогана, і дівчина дуже приваблива.

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