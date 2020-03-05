Український рок-гурт вирішив провести концерти в Росії і нарвався на жорстку критику

Український метал-гурт Jinjer, заснований у Горлівці і співпрацюючий з австрійським лейблом Napalm Records, оголосив про проведення концертів у Москві та Санкт-Петербурзі. Виступи музикантів в Росії повинні пройти в листопаді цього року, про що йдеться на сторінці Jinjer в Фейсбук.

«Через майже пів десятиліття ми нарешті повернемося в Росію з двома ексклюзивними шоу - не пропустіть!», - написали музиканти.

Втім, фанати групи виявилися не в захваті від такого повороту. Багато українців розкритикували музикантів за рішення виступати в країні-агресорі. При цьому деякі захисники Jinjer припустили, що це було рішення їх лейблу, а самі музиканти нічого не вирішували.

«Сподіваюся ви залишитеся в Росії. Назавжди. Будь ласка, не повертайтеся», «прикро за такі рішення груп, що мають походження з Донбасу, здавалося що їм це питання має бути принциповим, адже у них "вдома" війна, їх земляків вбивають. Зрозуміло вже, що принципів немає. Більш широкий російський ринок важливіше власного, на жаль», «Розчарування у Вас! Я думав ви українці, а ви...», «Жерсть. Гроші не пахнуть?», «Фуфуфу. Тепер десь на одному рівні з попсовими прос**тутками Лорак і Лободою. Швидше за все їм до одного місця всі коментарі, тому що російський світ це діагноз назавжди», - пишуть обурені коментатори.

До цього ми писали, що Ані Лорак яка давно живе і працює в Москві, висловилася про ситуацію на батьківщині. За її словами, Україна зараз нагадує "хвору матір" і вона не побачила нічого поганого в тому, що виступає в Росії.

"Як можна артистові вказувати, де йому виступати? Чому моїх друзів тепер називають ворогами? У мене в голові це не вкладається. Я ніколи не ділила людей за національною ознакою і ніколи цього робити не буду, для мене немає "своїх" і "чужих" глядачів. Всі люди брати. Тим більше росіяни і українці, дружні, братерські народи споконвіку", - впевнена співачка.

Нагадаємо, Лорак заступилася за своїх "російських друзів".

Як повідомляла Politeka, чоловік "зацькованою" Повалій вызверился на українців.

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