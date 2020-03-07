Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вразила жартівливим фото, зробленим цілих сім років тому

Сьогодні артистка вирішила показати в розділі Сторі Instagram незвичайне фото, зроблене ще під час роботи Лесі «Орлі Решці». На знімку втомлена Никитюк позувала поруч з колегою Андрієм Бідняков, який також був ведучим даного туристичного шоу, пише Politeka.

До речі, щоб підігріти інтерес до семирічного знімку, на якому Леся виглядає дещо повніше, а її обличчя інакше, артист вирішив жартома заявити, що вже тоді турбувався про коронавірус. Фото було зроблено як раз в той самий момент, коли Бідняков чіпав лоб втомленою Лесі. Не втримавшись від жарти, Никитюк репостнула собі цей кадр на сторінку.

Проте, кадри були представлені в спеціальному Instagram-розділі і шанувальники не змогли їх прокоментувати.

Зазначимо, раніше Леся Нікітюк вирішила розповісти, що допомагає дівчатам створити фігуру в стилі Кардашьян насправді.

Знаменита українська телеведуча намагається підтримувати імідж не тільки за допомогою яскравих фото з відпустки, але ще й смішні, а іноді і взагалі - дуже іронічними витівками.

Артистка любить пожартувати над коментаторами, розіграти колег і навіть посміятися над самою собою. Після того, як під її останніми фото з відпустки багато заздрісні комметаторы написали про те, що Лесю не завадило б зробити груди, зірка знайшла досить вдалий вихід з положення.

Так, в цей раз на сторінці в Instagram артистка представила не тільки своє фото в купальнику в перламутровому кольорі, але ще й серію-добірку кадрів з магазину.

"Я знайшла нам ти**ки, дівчата! А якщо комусь потрібно, то і додаткові стегна і попку. Ми врятовані!" – дуже іронічно підписала нові кадри артистка, представивши добірку накладних стегон і грудей.

Схоже, таким чином зірка вирішила висміяти особливо помітні «поради» від незадоволених її фігурою коментаторів. На щастя Лесі, багато шанувальників оцінили жарт артистки і навіть підтримали ту такими ж позитивними коментарями.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру

Як повідомляла Politeka, Никитюк показала, як проводить вечір у пікантному вигляді

Також Politeka писала, що Никитюк здивувала виглядом, засвітившись в ресторані