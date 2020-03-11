Актор, мабуть, вже прийшов до того часу, коли готовий до нових стосунків

Голлівудські зірки Бред Пітт і Дженніфер Еністон розлучилися багато років тому, але шанувальники досі сподіваються, що пара закохані один в одного

Фанати вважають, що Пітт і Еністон обов'язково повинні відновити стосунки, але всі їх мрії руйнуються через скандальні кадрів, пише Рoliteka.net.

Днями папараці сфотографували Пітта в компанії загадкової брюнетки. Разом вони відвідали концерт Thundercat в Wiltern Theatre в Лос-Анджелесі.

Відео з ними опублікував сайт TMZ. Як повідомили очевидці, пара приїхала разом, весь вечір слухала музику і розмовляла.

Зазначимо, нещодавно з'явилися чутки, що мати Бреда Пітта також мріє, що він зійдеться з Дженніфер Еністон.

Джейн Ета, так звуть маму актора, в захваті від того, що пара помирилася і відновила відносини. Тільки Ета боїться, що це скоро закінчиться.

"Джейн і Джен завжди добре ладнали і підтримували зв'язок, навіть коли Бред був одружений на Анджеліні», — сказало одно з джерел зоряної сім'ї.

Тільки у відповідь, актор вважав таку увагу «напружуючою».

Жінка каже Бреду мовляв вона боїться, що син знову все зіпсує.



Нагадаємо, діти колишньої дружини Пітта, Анджеліни Джолі, і його самого потрапили в лікарню.

Артитска розповіла, що останні два місяці провела в лікарні, де перебувала поруч з дочками. Джолі зізналася в журналі Time, що Шайло перенесла операцію на стегні, а ось, що з Захарою і зовсім промовчала, адже вона поважає приватне життя дітей.

"Вони розуміють, що боротися з проблемами зі здоров'ям і боротися за виживання і одужання - це те, чим можна пишатися», - підкреслила Енджі.

Раніше ми писали, що Джолі приваблює мільйони чоловіків дотепер. За словами зірки, тільки впевнена в собі дівчина здатна по-справжньому зачарувати кожного.

На думку зірки, найпривабливіше в жінці - її незалежність, самодостатність і своя точка зору. Джолі закохує чоловіків такою тактикою поведінки. зокрема, артистка зуміла закохати в себе навіть Бреда Пітта.

Саму актрису захоплюють дівчата, які знають свої права і відстоюють їх.

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