Відома українська співачка Наталя Могилевська показала нові кадри в Instagram

На фото Могилевська позує в синьому латексному костюмі. Можна відразу зауважити досить велике декольте у Наталі. Вона в руках тримала прикраса. Волосся співачка вирішила залишити розпущеним.Поруч з нею стояв невідомий чоловік у костюмі. Він був на півголови вище виконавиці і посміхався. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 4 тисяч лайків за годину і написали кілька коментарів під кадром:

"Наталі, ти душа...., але в цей раз дуже невдало вибрала образ, може не було часу, ок, це все дрібниці....", "Наташа, ти нереальна", "Розкішна, ви, Наталія. Ми вас любимо", "Красива".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Наталія Могилевська спробувала виправдатися перед шанувальниками після скандального ролика, який показали в ефірі «Ліги Сміху».

Новий пост, присвячений цій ситуації, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Могилевська опублікувала уривок з виступу в «Лізі Сміху», яка проходила в Одесі. У мініатюрі Могилевська грає відвідувачку кафе, яка курить кальян. Саме тому вона зображує жест з мовою, що згодом використовували проти неї.

Повідомлялося, що відома українська співачка Наталія Могилевська розповіла про перенесеної операції.

На кадрах Могилевська позує крупним планом. Вона розповіла про стоматологічної операції, яку їй довелося перенести. І показала щоку після неї. Вона трохи опухла у Наталі.

Наталя додала, що їй сьогодні зустрічатися з командами Ліги сміху, а там багато молодих хлопців. Поетом вона нафарбувала щоку і написала на неї "Хом'як". Могилевська вважає, що саме таким ставленням відрізняються творчі люди від звичайних.

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