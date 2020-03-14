Відома співачка Тіна Кароль показала себе в природному вигляді в студії звукозапису

Артистка заявила про скасування найближчих концертів і навіть перенесла свій тур містами України з-за епідемії. Тим не менш, незважаючи на безліч обмежень, співачка не відмовляється від роботи в цілому, повідомляє Politeka.

Сьогодні у розділі Сторі Instagram зірка з'явилася в природному вигляді перед колегами. Зірка досить рідко з'являється без укладок та макіяжу.

Причому віддає перевагу Тіна класичні наряди. Сьогодні вона з'явилася в спортивному вбранні білого кольору. Артистка з'явилася в світлій толстовці і таких же штанях. Причому на шиї зірки знову можна помітити захисну маску, в якій вона з'являлася раніше.

Для більшої інтриги співачка написала на одному з кадрів: "Вгадайте, де я?".

Раніше Тіна Кароль показала стильний образ, який використовувала для однієї з найпопулярніших пісень під час останнього концерту. Артистка вирішила з'явитися в стильному супер-короткому комбінезоні, дуже схожому на боді

У розділі Сторі Instagram співачка вирішила показати кілька провокаційних кадрів. зроблених під час свого виступу з молодими танцюристами.

Співачка з'явилася спочатку в оверсайз піджаку, під яким була прихована основна частина її вбрання, а вже після, під час танцювальної зв'язки, Тіна залишилася в одному яскраво-зеленому комбінезоні з кишеньками і дрібними ґудзиками посередині.

Відзначимо, цей наряд був не єдиним, який Тіна представила на виступі - зірка за концерт змінила безліч образів. Нагадаємо, оскільки фото Кароль показала в спеціальному розділі Instagram, шанувальники прокоментувати побачене не змогли.

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