Актриса Студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна похвалилася відмінною фізичною формою, зокрема, показала, яка у неї розтяжка і наряд для демонстрації свого шпагату - обрала мега-відвертий

Артистка часто публікує фото зі своїх тренувань, , пише Politeka.net. Деякі фото і пози, які комік приймає на них, носять відвертий характер, тому як одяг, буває, просвічує і видно те, що пристойній дівчині показувати, ніби як, не бажано.

Цього разу білява красуня вирішила влаштувати своїм фоловерам недолугий тест: показала колаж з двох фотографій і попросила шукати відмінності і писати, якщо знайшли такі в коментарях під фото.

На самому знімку Катерина буквально випятила на камеру промежину і при цьому була в топіку і леопардових лосинах. Когось такий знімок порадував, потішив, є й такі, яким він здався непристойним.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Нікітіна похвалилася розтяжкою і "розставляла свої стрункі ніжки практично всюди в будинку:

"Типовий день з життя гімнастки...", - підписала Катерина відео.

Багато її фолловерів похвалили коміка за гумористичне забарвлення короткого ролика, а чоловікам дуже сподобалися коротенькі чорні шорти на Нікітіній, її струнку фігуру і об'ємні груди маєчка.

Раніше повідомлялося, що Катерина Нікітіна опублікувала ролик, на якому вона намагається повторити дуже небезпечний трюк.

Спочатку на відео показана гімнастка, яка робить сальто в ліжку і накривається ковдрою. Потім показаний цей же трюк у виконанні Нікітіної.

«Як лягають спати гімнастки) У мене саме такий варіант», - написала дівчина.

Нагадаємо також, що Катерина Нікітіна вибрала досить відверте вбрання і похвалилася чудовою спортивною фігурою в чорному спортивній білизні леопардових лосинах, що просвічують.

Дівчина танцювала біля жердини на великих підборах і "заводила" свою аудиторію в мережі пікантним танцем з елементами акробатичних трюків.

Раніше ми писали, що Катерина Нікітіна похвалилася своєю спортивною фігурою і виглядала відмінно на кадрах з відпочинку.

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