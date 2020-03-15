Актриса Студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна похвалилася відмінною фізичною формою, зокрема, показала, яка у неї розтяжка і наряд для демонстрації свого шпагату - обрала мега-відвертий

Артистка часто публікує фото зі своїх тренувань, , пише Politeka.net. Деякі фото і пози, які комік приймає на них, носять відвертий характер, тому як одяг, буває, просвічує і видно те, що пристойній дівчині показувати, ніби як, не бажано. 

Цього разу білява красуня вирішила влаштувати своїм фоловерам недолугий тест: показала колаж з двох фотографій і попросила шукати відмінності і писати, якщо знайшли такі в коментарях під фото.

На самому знімку Катерина буквально випятила на камеру промежину і при цьому була в топіку і леопардових лосинах. Когось такий знімок порадував, потішив, є й такі, яким він здався непристойним.

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Нагадаємо, нещодавно Катерина Нікітіна похвалилася розтяжкою і "розставляла свої стрункі ніжки практично всюди в будинку: 

"Типовий день з життя гімнастки...", - підписала Катерина відео.

Багато її фолловерів похвалили коміка за гумористичне забарвлення короткого ролика, а чоловікам дуже сподобалися коротенькі чорні шорти на Нікітіній, її струнку фігуру і об'ємні груди маєчка.

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🙈🤸🏼‍♀️ #true_life ________________________________________ Хотя я думаю, так не только гимнастки делают, не так ли?)🤔🤪 ————————————————— #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Раніше повідомлялося, що Катерина Нікітіна опублікувала ролик, на якому вона намагається повторити дуже небезпечний трюк.

Спочатку на відео показана гімнастка, яка робить сальто в ліжку і накривається ковдрою. Потім показаний цей же трюк у виконанні Нікітіної.

«Як лягають спати гімнастки) У мене саме такий варіант», - написала дівчина.

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😂😂😂 Как ложатся спать гимнастки) У меня именно такой вариант 🙈 • А какой вам больше нравится?👀😅 1/2? • Снимайте свой вариант, отмечайте меня будем веселиться вместе)🤟🏻💋 • #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Нагадаємо також, що  Катерина Нікітіна вибрала досить відверте вбрання і похвалилася чудовою спортивною фігурою в чорному спортивній білизні леопардових лосинах, що просвічують.

Дівчина танцювала біля жердини на великих підборах і "заводила" свою аудиторію в мережі пікантним танцем з елементами акробатичних трюків.

Раніше ми писали, що Катерина Нікітіна похвалилася своєю спортивною фігурою і виглядала відмінно на кадрах з відпочинку. 

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