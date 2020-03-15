Популярна співачка Тіна Кароль об'єдналася з музичною групою Tvorchi і викликала шквал критики в мережі

Відповідна інформація з'явилася на сторінці Євробачення Instagram, передає Politeka

Так, шанувальникам повідомили новину про співпрацю музикантів з відомою українською співачкою і тренером шоу "Голос країни" Тіною Кароль.

В доказ був прикріплений спільний знімок зі співачкою, зроблений у студії звукозапису.

"Невже нас чекає колаборація @tvorchi_official і @tina_karol 😱 Чекаєте?", - йдеться у підписі.

Шанувальники неоднозначно сприйняли новину. Одні пораділи, але більша частина засмутилася, повідомивши що з нетерпінням чекає дует з Даном Баланом.

«Ми дуже раді, але нам потрібен дме з Даном», «Мені здається колаборація з Даном Баланом виглядала б краще🔥✨😍», «Мені здається це буде щось неймовірне 😍😍😍 І однозначно хіт ❤️», «Такий колабораци ми не чекаємо!! Вибачте....», «Де дме з Даном !!?? Що це? За..###..? Але будемо сподівається що вони проста допомагають Тіні з нової пісні "Ми чекаємо дует з Даном", "нам потрібен новий дует з Даном 😂складно чи що?" "Нееет,ми чекаємо новий дует з Даном 🙈", "ми хочемо дует з Даном", "нам потрібен дме з Даном! Народ вимагає Дана Балана😂🔥», - пишуть люди в коментарях.

Раніше Тіна Кароль показала стильний образ, який використовувала для однієї з найпопулярніших пісень під час останнього концерту. Артистка вирішила з'явитися в стильному супер-короткому комбінезоні, дуже схожому на боді

У розділі Сторі Instagram співачка вирішила показати кілька провокаційних кадрів. зроблених під час свого виступу з молодими танцюристами.

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