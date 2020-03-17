24-річна Анна Заворотнюк, дочка відомої російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка вже рік бореться зі страшною недугою, розповіла про своє хобі

Як передає Politeka.net, дівчина похвалилася в мікроблозі в Instagram свіжим фото і своїми роботами. Виявляється, Аня з самого дитинства захоплюється малюванням - найбільше її захоплює тваринний світ, рослини і, останнім часом, водна тематика.

Дочка артистки постала у картатій спідниці до колін і червоному гольфі. На знімку дівчина посміхається так, ніби не існує переживань з приводу смертельного захворювання матері. Нагадаємо, Анастасія Заворотнюк, за попередньою інформацією, бореться з раком мозку, однак офіційно сім'я коментарів не дає.

За словами Анни, малювання допомагає їй звикати до змін у житті, а також ефективніше розкривати свої емоції.

"З самого дитинства я дуже любила малювати, у нас навіть збереглася парочка моїх картин. Одну з них я обов'язково докладу у стрічці, цю картину я намалювала після перегляду дивного мультфільму «Спірит», про життя коней (мені було близько 6-7 років)...", - поділилася дочка Заворотнюк.

Дівчина додала, що періодично забуває про хобі. Однак, коли відчуває потребу вилити свої почуття, береться за пензель.

"Потім в Америці, коли я зустріла прекрасних людей, які стали моїми друзями, у мене почалася інша радісна і щаслива смуга. Моя Душа просила фарб і щастя на полотнах. В основному, я малювала підводний світ, навіть не знаю чому, але щось мені підказує, що вода заспокоювала мене і наділяла світлою життєвою енергією. 🌊", - розповіла у соцмережі Аня.

Шанувальники оцінили вміння дівчини, за лічені години поставивши більше 3000 "сердечок".

"Тонка, рідкісна, справжня! ❤️ "

"Аня ти гарно малюєш, у мене на жаль немає цього таланту . А в тебе роботи як у справжнього художника👍."

"Я обожнюю малювати.Якнайшвидшого одужання вашої матусі!🙏"

"Ваша мама виростила прекрасну дочку! Нехай швидше видужує🙏❤️, а то їй ще Милочку і онуків виховувати!!!😁🙏"

"Гарні картини 😍 це талант реально ! Потрібно обов'язково на виставку !!! "

Нагадаємо, Заворотнюк піддала себе смертельній небезпеці заради одужання.

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