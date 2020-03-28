Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала новий кадр в Instagram

На знімку онука Ротару коштує в одній толстовці, штанів під нею не видно. Волосся Соня залишила розпущеним, їх можна побачити частково з-під капюшона. На тлі можна побачити журнальний столик, диван, ноутбук та інші предмети інтер'єру. Євдокименко танцювала на камеру, щоб опублікувати запис у ТикТок і Instagram. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості, де вона опублікувала свій пост.



Користувачі не змогли написати, погано чи добре танцює Соня. Також їм не були доступні лайки. Все із-за того, що Євдокименко викинула публікацію в сторіс Инстаграма, де інструментів таких немає.

Раніше ми повідомляли, що особисті кадри довгоногої красуні Соні Євдокименко - онуки легендарної Софії Михайлівни Ротару - дуже сподобалися публіці.

Так на нових опублікованих кадрах з сториз Соня всіляко кокетує на камеру - молода красуня-блондинка стиснула губки "бантиком", послала повітряні поцілунки в камеру, грайливо посміхнулася і поспілкувалася в мережі зі своїми шанувальниками.

Повідомлялося, що 18-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко порадувала шанувальників черговим гарячим кадром.

На новому знімку, опублікованому в мережі, дівчина постала в дуже відвертому образі. На ній оригінальна майка з ланцюжків, надіта на голе тіло, а зверху Софія накинула жакет, який, втім, не приховує відсутність бьстгальтера.

Нагадаємо, онука Ротару стривожила фото з американського метро

А ще Politeka писала, що юна онука Ротару в спокусливому вбранні розсілася в пікантній позі

Також Politeka повідомляла, що Юна онука Ротару влаштувала дорослі танці в обтягуючому топі



