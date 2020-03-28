Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала новий кадр в Instagram
На знімку онука Ротару коштує в одній толстовці, штанів під нею не видно. Волосся Соня залишила розпущеним, їх можна побачити частково з-під капюшона. На тлі можна побачити журнальний столик, диван, ноутбук та інші предмети інтер'єру. Євдокименко танцювала на камеру, щоб опублікувати запис у ТикТок і Instagram. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості, де вона опублікувала свій пост.
Користувачі не змогли написати, погано чи добре танцює Соня. Також їм не були доступні лайки. Все із-за того, що Євдокименко викинула публікацію в сторіс Инстаграма, де інструментів таких немає.
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