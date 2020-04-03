Дружина онука Алли Пугачової Олена Краснова показала себе в спокусливій сукні на березі моря

Модель отримала велику популярність після того, як вийшла заміж за онука російської Примадонни Микиту Преснякова. Однак і до цього вона активно брала участь в зйомках і радувала шанувальників своїми фотосесіями. Зараз Краснова продовжує наповнювати контентом свою сторінку в Instagram.

Як повідомляє Politeka, модель вирішила поділитися з фанатами архівними кадрами, зробленими на Балі. На знімках Краснова позує на березі моря в романтичному білому платті оригінального фасону.

Коротка атласна сукня на грудях оброблена під корсет, а легкі, вільні рукави і кокетливі зав'язки над грудьми додають їй особливого шарму. На фото модель позує в різних ракурсах, закидає назад волосся і кокетливо піднімає спідницю сукні.

Шанувальники Краснової прийшли в захват від таких по-літньому спекотних знімків.

«Олена. Хто виробник сорочки?», «ти красуня!», «Прекрасна Олена», «Красуня», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що на одному з недавніх знімків Краснова постала в одній крихітній білій маєчці, спустивши з плечей верхній одяг.

Тканину майки натягнулася на пишних принади Олени. Глибоке декольте дозволило насолодитися соковитим виглядом.

Тонкі бретельки ледь утримували груди зірки, і здається, ось-ось зісковзнуть з плечей.

Завершили образ моделі прикраси на шиї.

Нагадаємо, гарненька невістка Пугачової в новому образі показала, чим підкорила зіркового чоловіка.

Як повідомляла Politeka, безсоромна невістка Пугачової позбулася ліфчика заради гарячих фото.

Також Politeka писала, що невістка Пугачової в тісній маєчці показала, чим підкорила онука примадонни.