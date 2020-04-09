Регіна Тодоренко показала, як проводить час в студії, порушуючи режим самоізоляції

Як відомо, ще кілька тижнів тому був введений режим карантину і тепер багато зірок сидять вдома, слухняно слідуючи вказівкам і правилами безпеки. Однак, Тодоренко, що виїхала будувати кар'єру і життя в Росії, постійно порушує даний режим, з'являючись на зйомках різних шоу і навіть в студії, пише Рoliteka.net.

Причому цього разу зірка з'явилася в досить суперечливому вигляді - з недбало зав'язаними волоссям, легким макіяжем і вільними укороченими джинсами, що приховують її фігуру. Доповнила образ Тодоренко такий же оверсайз-толстовкою з капюшоном.

Примітно, що свій стиль зірка буквально скопіювала у свого сопруга - російського співака Влада Топалова, який часто з'являється в спортивних луках на публіці. Варто також відзначити, що саму Тодоренко вже не раз критикували за постійне порушення самоізоляції і бажання працювати, коли це може завдати шкоди здоров'ю.

Як відомо, Регіна стала мамою трохи більше року тому і вже активно розповідає про набутий досвід, роздає поради і постійно читає розвиваючу літературу. Цього разу зірка вирішила розповісти, як насправді відбувалися її пологи і що треба зробити, щоб вони проходили безпечно.

Так, в цей раз Регіна вирішила розповісти, як пройшли її пологи і чому це було приємно. Щоб привернути увагу до свого посту, зірка опублікувала миле фото з Майклом, якому вже рік і 3 місяці.

«Оргазмічні пологи 🤰, сутички без болю і мук, народити легко - не чули ???? Мені мало хто вірить , коли я розповідаю про природності і безболісності цього Священного і самого важливого процесу в житті людини - НАРОДЖЕННЯ!

У кожного свій досвід , і він міг бути не самим приємним, а у кого-то з вас залишилися жахливі спогади про те, що має, насправді, бути прекрасним ! Можливо хтось після такого пекельного випробування взагалі більше не хоче народжувати. Але, дівчатка, все може бути інакше!», - написала Тодоренко.

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