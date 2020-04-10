Російський комік і співак Артур Пирожков потряс незабутніми кадрами з поїздки до сонячної Австралії

Як передає Politeka.net, артист поділився архівним відео в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав разом з дружиною Анжелікою Реввою і колегою по "Comedy club" Михайлом Галустяном (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

По прильоту в Сідней, будучи ще в аеропорту, Галустян поспішив потішити витівкою, почавши стрибати, як кенгуру, а Пирожков прокоментував поведінку товариша.

"Друзі!!! У травні минулого року (після квітневих американських гастролей) я, моя Любов @angelikarevva і мій геніальний Друг @m_galustyan вперше в житті вирушили в Австралію з двома концертами в Мельбурні та Сіднеї. Хочеться сказати величезне спасибі всім глядачам, хто був з нами у ці незабутні дні!!!❤️ А як це було, дивіться вже сьогодні на моєму #youtube каналі!!! Спасибі за відео @gruzman.show. (посилання в шапці профілю) Всім гарного перегляду і бережіть себе і своїх рідних!!! 🙏🏼 #сидимдомааааа", - підписав кадри Пирожков.

Пост зібрав безліч коментарів і більше 60 000 "лайків" всього за годину.

"Ось це життя)"

"кенгуру крутий!"

"Момент з Кенгуру нормалдян!!!👏🏻😁"

"Які ви молодці, стільки веселощів, позитиву!!! Міша ваще запалює 😁"

"Саша ти кращий❤🔥"

"@m_galustyan Справжній танцюрист 😂 Може він кенгуру бородатий 🦘 якщо ви в Австралії 😂"

Раніше ми повідомляли, Артур поділився в Instagram кадрами з гастролей по США. Знову ж він постав разом з Галустяном. Користувачі звернули увагу на момент, в якому Пирожков розповідає американськіц офіціантці про те, що вони «відомі персони».

Нагадаємо, Артур Пиріжків пограв м'язами в обтягуючому трико, дружина не витримала.

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