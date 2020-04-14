Ані Лорак похвалилася кокетливими фото в напівпрозорій кофті

Відома українська співачка, яка вже давно живе і працює в Росії, часто ділиться новими знімками на своїй сторінці в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз вона показала шанувальникам кадри зі своєї нової фотосесії.

На знімках Лорак позує в елегантному образі жінки в чорному. Її вбрання складається з чорної блузки та капелюха, а доповнює образ кільце з великим смарагдом. Родзинки образу додає той факт, що блузка співачки повністю просвічується завдяки напівпрозорої тканини.

У підписі до фото Лорак пропонує своїм підписникам вибрати, який з двох знімків їм подобається більше. Шанувальників не довелося просити двічі, і вони тут же почали закидати зірку захопленими коментарями.

«Яка загадкова», «Обидві. Ці зелені очі завжди зачаровують», «Обидві відмінні і ви @anilorak як завжди шикарна», «Обидві! Ви просто неймовірна», «Там де є Кароліна, всі фотографії будуть неймовірні», «До неможливості красива. Неможливо виділити якесь одне фото, обидва!», «Очі такі хитрі на другому фото», «Кароліночка Ви прекрасні на всіх фото завжди», «Ну дуже шикарна дівчинка, обидві! Ви чарівні Каролиш», - пишуть люди.

Нагадаємо, Лорак поспівчувала українцям, що "зводять кінці з кінцями".

Як повідомляла Politeka, коханець Ані Лорак вразив новою зовнішністю, фото розбурхало мережу: "Навіть не думай!".

Також Politeka писала, що Ані Лорак крупним планом показала, як запустила себе на карантині: «Сюрприз для вас».