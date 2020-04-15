22-річна модель Олена Преснякова, дружина онука артистки Алли Пугачової, постала в стильному, і, одночасно, в спокусливому образі

Модель опублікувала знімки в своєму Instagram, передає Politeka.net. Зірка позувала у відвертому топі, який виділив її немаленькі принади.

Зірка була без спідньої білизни, що видно за виразним ознаками. Преснякова розкрила широкі очі і зробила пишну зачіску.

Коричневі шкіряні штани обтягнули тонку талію невістки Пугачової. Завершили образ Олени аксесуари.

На одному зі знімків модель впала на траву й дивилася в камеру, поправляючи волосся.

В пості зірка розповіла, що їй сподобався один із серіалів і подякувала за пораду.

"Тепер ми в пошуку чогось схожого, мб хтось знає? Що ще глянути?🧐 А то в надлишку вільного часу я починаю робити багато фотографій, а це зовсім не в моєму стилі 🤪 от за 5 хвилин зробили міні-серію у дворі)) Яка краще?", - написала дружина Преснякова.

За годину пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Дуууже красива 😍", "Побачила у Вашому сторіс цей серіал, дивлюся і вже друзям раджу👍🏻", "Ну ❤️🤤", "Шо за бомба 💣😍🤤", "Який останній кадр! Дуже красиво😍", "Ну це прям Голлівуд, не менше!👏🏼👏🏼", "стильна і ви дуже гарні!!!", "Перша класна!!а які губки👍", "Круто 👍🏼", "Альона ти на всіх фото красуня! 👍❤️💋", "Хочу Вас познімати, нехай збудеться🤞🏻🖤", "Красуня-очей не відірвати🔥", "Красива", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Преснякова поділилася в "сториз" в Instagram кадрами, на яких постала в домашньому образі: білому махровому халаті і з косметичною маскою на обличчі.

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