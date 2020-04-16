Колишня учасниця шоу "Холостяк" Наталія Масленнікова розкрила пікантні секрети зі зйомок проекту

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина вирішила зізнатися про курйозні події, про те, як відбуваються зйомки і навіть розповіла трохи про заборони, що стосуються самого шоу. Не обійшлося і без теми оплати «роботи» дівчат на шоу, пише Politeka.net.

Так, Наталія вирішила розповісти, що ж відбувається на шоу «Холостяк», який дивляться мільйони телеглядачів, але ніхто не знає шанувальників, що ж приховують «за лаштунками». За словами дівчини, за участь у проекті дівчатам не платять, самі вони теж нікому і нічого не платили:

«Все на добровільній основі. Хоча за такий стрес пару тисяч можна і підкинути 😄», - жартома зазначає молода зірка.

При цьому вона заявляє, що вони змушені самі собі готувати, адже «на проекті немає зграї мішленівських кухарів - все своїми руками 👐🏻».

«На проекті до певного часу ми не читаємо книги, щоб сконцентруватися на тому, що відбувається. Мене можливо вб'є мій редактор, але я нишком закупилась кросвордами і кожен вечір перед сном займаюся запобігання деградації 🧠🙈».

Будь-якого роду відносини з чоловічою статтю небажані, тому спілкування дівчат з оператором або режисерами не віталося.

«Після російського Холостяка з @egorkreed ходить прислів'я, що на кожному проекті є як мінімум одна дівчина, яка закрутить з оператором 😅», - жартівливо заявляє Наталія.

Зйомки першого ефіру, самого початку церемонії, що тривала в загальній складності цілих 40 годин!

«Це без урахування того, що з самого ранку ми прокидаємося, нас фарбують візажисти, одягають стилісти і зйомка починається ближче до ночі. 40 годин зйомки і потім заселення в будинок. За цей час я встигла померти і воскреснути 2 рази до ряду ✝️», - коментує перший ефір зірка.

Також вона пояснила, що всі наряди для першої вечірки шиють на замовлення, а команда проекту під час першої церемонії налічувала понад 150 осіб на знімальному майданчику. При цьому під час зйомок учасникам не забувають роздавати приємні дрібниці, щоб полегшити процес зйомок, будь то зігріваючі устілки для ніг або коктейлі.

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