Відома співачка Софія Ротару розповіла про свою важку втрату

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімок своєї мами Олександри Іванівни.

На фото вона зображена сидячи за столом поруч з букетом півоній. Жінці 17 квітня 2020 року виповнилося б сто років.

Ротару зізналася, що їй не вистачає мами.

«Сьогодні моїй мамі виповнилося б 100 років. Сумую за тобою. Світла пам'ять», - написала співачка.

Олександра Іванівна пішла з життя в 1997 році. Їй було 77 років.

Зазначимо, що пост Ротару не залишив байдужою російську примадонну Аллу Пугачову. «🙏 🙏 🙏», - залишила вона в коментарях.

Відреагував і Філіп Кіркоров.

В коментарях пописчики Ротару бажають світлої пам'яті її матері, висловлюють художник слова підтримки і радять їй берегти себе.

Як відомо, батьки Софії Ротару за національністю молдавани. Усього в родині співачки було шестеро дітей.

Батько Софії Ротару пережив її мати. Михайло Ротару пішов з життя у 2004 році. Тоді йому було 86 років.

Нагадаємо, 25 березня помер чоловік молодшої сестри Софії Ротару Лідії 65-річний бізнесмен Сергій Хлябич. Це стало великим шоком для його дочки співачки Sonya Kay.

Нагадаємо, смерть потрясла сім'ю Софії Ротару, сумує вся країна: «Сьогодні вранці…»

Як повідомляла Politeka, горе в сім'ї Ротару, спливли фатальні подробиці: "Померли один за іншим".

Також Politeka писала, що Ротару поділилася своєю радістю: вразило навіть Пугачову, «Вітаємо!»