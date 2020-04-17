Українська співачка Злата Огневич поділилася свіжим знімком з дому

Дівчина зробила селфі та опублікувала його на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Злата стоїть у чорній шовковій сорочці, яка обтягує її пружні груди. Дівчина грайливо дивиться в кадр, її волосся недбало розпатлане.

«Прямий репортаж з моєї резиденції... найдовша відпустка в житті триває...», - написала Злата.

За годину її фото зібрало понад 1,4 тисячі лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.

«Красуня», «Неймовірно красива», «Краще вже працювати», «Виглядаєш так природно», «Ого скільки родимок на грудях, ну, як кажуть: чим більше родимок на тілі, тим людина щасливіша», - пишуть користувачі мережі.

Але одне послання виявилося особливо зворушливим і незвичним для формату Instagram – справжнє визнання в любові.

«Здрастуйте дорога Злата! Ще ніколи і ніде раніше, я не зустрічав леді, з настільки привабливими куточками вуст! Вашими я захоплений давно і зізнаюся, що і думати не міг, що ці деталі жіночого обличчя, можуть у мені розігріти такий небувалий ажіотаж!», - написав шанувальник артистки.

Раніше ми писали, що Злата Огневич з'явилася на фото в легкому білому платті в горошок. Глибоке декольте наряду трималося на гудзиках, завдяки чому не було видно найінтимніше. Злата не одягла білизни під плаття, що було видно неозброєним поглядом.

Нагадаємо, що грайлива Злата Огневич обплутала свої красиві форми ланцюгами: "щось неймовірне".

Як раніше повідомляла Politeka, Злату Огневіч прокляли, співачка зізналася: "Припиніть це робити".

Також Politeka інформувала, що безсоромна Злата Огневич скинула весь одяг заради пікантного кадру: «Солодка».