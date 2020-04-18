Кохана шоумена Олександра Ревви Анжеліка показала, милий сімейний кадр з архіву

Як повідомляє Politeka.net, Анжеліка Ревва дуже поважає чоловіка і приймає всі його ідеї, знімаючись з ним в кліпах. До того дружина артиста дуже "домашня" і знає як влаштувати для чоловіка відпочинок після робочого дня. Крім того, вона активно веде свою сторінку в мережі Instagram, де показує фото з повсякденного життя, а також знімки з роботи і професійних фотосесій.

Цього разу, 37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, зворушила і умилила мережу кадром на якому постала в обнімку зі своїм зірковим чоловіком.

Дружина Олександра Ревви показала розслаблений щасливий кадр, на якому притиснулася ближче до улюбленого чоловіка і лагідно посміхається в об'єктив. На фото можна розглянути оригінальний об'ємний светр білого кольору, який приміряла Анжеліка. Її чоловік з'явився в чорному гольфі. Подружжя немов показали дві половинки одного цілого: "інь і ян".

Схоже фото було зроблено в рамках професійної зйомки для глянцевого журналу. Дивно, що ще в 2019 році парочка мріяла просто вимкнути мобільні телефони і побути разом. Їх бажання збулося на карантині.

"Обкладинка 2019... Провісники.. 😅🙈", - підписала відповідне фото Ревва. На знімку написано: "Вимкнемо телефон і просто будемо разом".

Користувачі мережі захопилися сімейною ідилією зіркової пари і залишили їм багато теплих відгуків і побажань. Інші правда здивувалися, що пророчі слова подружжя несподівано збулися.

"Які ви красиві ❤️👍", "Дуже красиві 💪🏾🥔", "І як після цього не повірити в те, що всі мрії збуваються, якщо дуже захотіти 🙈😂", "Красиві такі", "Ви дуже гарна пара🤗", "Ванга відпочиває".

Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася підросли дочками: "Неймовірний талант".

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