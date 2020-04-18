Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко продовжує радувати своїх шанувальників
Про це пише Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.
На цей раз популярна російська актриса Тетяна Кравченко у своєму мікроблозі розмістила свій портрет. Малюнок, по всій видимості, намалював і подарував художник, який є шанувальником таланту Кравченко, однак, чиє авторство, вона не вказала.
Єдине, що актриса поцікавилася у фоловерів, чи є схожість з малюнком.
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«Який же красивий малюнок ☺️ Як вважаєте, схоже вийшло?», 0 - запитала вона у підписі до світлини.
Користувачі мережі не пройшли повз і залишили свої відгуки у коментарях.
«Навіть дуже! Просто красуня)», «Звичайно вийшло! Красива особою, красива душею, красуня! 🌺🤗🌷🌹😘🙏❣️», «Дуже гарний портрет! Та й сама Тетяна чудова!», «Вауу», «Ну звичайно схоже! Це ж відразу помітно! Дуже красиво! Художник(ца) розвивайся в тому ж дусі! Принадність!» - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що зараз під Мінськом проходять зйомки сьомого сезону серіалу, який дуже довго відкладали. Влітку знімальна група зніме останні три епізоди серіалу, а вже восени 2020 року ситком вийде на екрани.
Зазначимо, що з перервами проект триває вже 12 років. За цей час ключові актори, які знімаються в серіалі, встигли постаріти, а одного з дідусів навіть довелося вбити в серіалі, так як актор Анатолій Васильєв пішов з проекту через розбіжності з режисером.
У сьомому сезоні творці серіалу планують зібрати всіх героїв серіалу, навіть тих, кого в картині «вбили». Крім цього, з'явиться кілька нових персонажів.
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