Дочка скандально відомого політика, екс-нардепа Михайла Добкіна Алла поділилася архівними фотографіями з торішнього Великодня, показавши свого головного чоловіка

Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Алла при всьому параді позує на тлі пасок і кошика з продуктами. Красуня виглядає чудово. Вона зробила природний макіяж, а волосся накрутила.

На руках Алла тримає ще зовсім маленького синочка – свого головного чоловіка.

«Христос Воскрес! Рівно рік тому..так швидко час летить. Вже блакитноокий блондин мій бігає по всьому двору», - написала Добкіна під постом.

За дві години пост Добкіної зібрав понад 2,3 тисяч лайків. Прихильники вітають її зі святом, додаючи, що малюк виглядає чудово.

«Красунчик», «Лапулі», «Щастя і добра вашій родині», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 26-річна домогосподарка Алла Добкіна сумує вдома на карантині і часто ділиться архівними знімками з відпочинку. Зокрема, зірка часто публікує фотографії зі своїм сином. Нещодавно вона поділилася кадром з професійної фотосесії, зазначивши, що її малюк дуже швидко зростає.

«Так швидко виріс..дивлюся на фото..зараз зовсім інший вже», - помітила вона.

Нагадаємо, що Алла Добкіна виставила напоказ всю свою розкіш: "Божество!".

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