Хвору на рак Анастасію Заворотнюк виписали з лікарні і зараз вона вже перебуває вдома

Відома російська актриса перенесла важку операцію і пройшла реабілітацію після неї. Тепер вона змогла повернутися додому, де за нею буде доглядати її сім'я. З лікарні її забрав чоловік – популярний фігурист Петро Чернишов, який увесь час був поряд з нею протягом хвороби.

Сам фігурист розповів РосЗМІ, що зараз Заворотнюк відчуває себе добре, тому лікарі дозволили їй повернутися додому.

Також став відомий офіційний діагноз актриси, про який до цього ЗМІ писали лише припущення від анонімних джерел. Підтвердилося, що у актриси була пухлина головного мозку, але мова не йшла про смертельну форму раку. У минулому році актрисі зробили дві операції з видалення пухлини: одна з них пройшла в Німеччині, а друга – в Москві. У мережі з'явився офіційний документ з підтвердженням діагнозу актриси.

Очікується, що в майбутньому Заворотнюк зможе повернутися до повноцінного життя і навіть зйомок у кіно. Крім того, друг родини розповів, що актриса вже спілкується з близькими, хоча і швидко втомлюється. За його словами, Заворотнюк може ходити сама і знаходиться в прекрасному настрої.

При цьому він також зазначив, що з-за гормональних препаратів актриса сильно набрала у вазі, проте коли їх прийом припинився, швидко схудла.

Нагадаємо, "Зовнішність сильно змінилася": як сьогодні виглядає хвора на рак Заворотнюк, в лікарні все розповіли.

Як повідомляла Politeka, стан хворої на рак Заворотнюк різко змінилося, чоловік не відходить ні на крок.

Також Politeka писала, що Заворотнюк не стрималася і видала все: «дуже важкий час, підступають хвилини відчаю».