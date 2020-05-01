Сьогодні пластикою вже нікого не здивуєш, вона стала настільки доступною, що багато українців можуть собі це дозволити. Тому українські зірки все частіше звертаються за допомогою до пластичних хірургів

Politeka.net згадувала, хто з українських знаменитостей кардинально змінював своє обличчя за допомогою пластики, і як вони виглядали до неї.

Українська співачка Аліна Гросу сильно змінилася завдяки уколам краси і хірургічному втручанню. Її обличчя в один момент стало ляльковим, що звичайно неможливо без пластики.

Світлана Лобода дуже сильно змінилася завдяки хірургам. Це добре видно за її старими фотографіями, де у співачки горбинка на носі і зовсім інший овал обличчя.

Співачка Таїсія Повалій, яка намагається будувати кар'єру в Росії, дуже сильно зловживала пластикою. Особливо останнім часом. 55-річна зірка зробила собі обличчя без жодної зморшки.

Ірина Білик теж зверталася до пластичних хірургів. Її лялькове обличчя в 50 років – їх заслуга. Сама ж співачка стверджує, що не лягала під ніж хірурга, а лише робила процедури по омолодженню. Але зірку, як і Лободу, видає ніс, на якому зник горбик.

Ефектна білявка Катерина Бужинська теж перекроїла себе, щоб бути схожою на сучасних дівчат. Результат на обличчя.

Нагадаємо, що Лобода похвалилася, як схудла за час карантину: "Вчися, Каменських!".

А ще Politeka писала, що Гросу посварила українців несподіваною зміною іміджу: "Господи, навіщо....".

Також Politeka повідомляла, що Ірина Білик розповіла, на які жертви пішла заради сина: "Готова була продати...".