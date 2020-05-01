Артистка просто чудово виглядає

Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", вміє привертати увагу, тим більше, що вона шалено красива

Фанати зірки створили сторінку, присвячену кумиру, де публікують її різні фото, пише Politeka.net.

Так, на одному з останніх фото Ольга з'явилася в чорній облягаючій маєчці, яка підкреслила її пишні принади.

Ольга сперлася на руку і дивилася в камеру майже чорними очима. При цьому красуня виглядала сумною.

"«Вже занадто пізно, Він там, де серйозно, А ти шукаєш привід, але він не прийде. Він не прийде, Він не прийде. Сама ж знаєш, він не прийде» 🎶", - написали автори посту.

За три години публікація зібрала понад 1500 лайків та багато коментарів.

"Не сумуй Олько", "Коли б зараз з шоколадом ☝️🦍", "Фото👍", "А очі втомлені.. наповнені туманом", "У вашому погляді стільки туги", "Еталон краси", - написали користувачі мережі.

Запам'ятаємо, Оля Серябкіна з'явилася в чорній майці з яскравим принтом. Виріз на вбранні збоку ледь не відкривав види на принади зірки.

Красуня розвалилася в кріслі, на ній були білі шортики, які вона натягнула на талію. Одяг ідеально підкреслив апетитні форми співачки.

Оля дивилася вбік, вона посміхалася. Макіяж з акцентом на очі підкреслив красу артистки.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна приміряла пальто соковитого синього кольору з хутряним коміром. Красуня зручно розташувалася в кріслі, витягнувши вперед ноги, підставивши обличчя сонцю і закривши очі - суцільна млість.

Примітно, що Серябкіна виявилася з голими ногами, і деякі помітили в коментарях, не холодно, бува, їй.

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