Відома українська співачка Гайтана показала свіжий весняний образ і розповіла про важливу людину

На фото Гайтана позує в зеленому платті і босоніжках. Волосся у співачки в цей раз були розпущені, зірка посміхалася на камеру і дивилася прямо в об'єктив. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У вас є хоч одна людина, яка знає вас настільки добре, щоб крізь маски соц.мереж відчував про що ви мовчите? Якщо так, ви щасливчик", - написала Гайтана.

Ффанаты встигли поставити більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Гайтана ну хоч ліфчик одягай, бо щось видно", "У кожного є така людина, до щастя", "Ні, таких на жаль не маю", "Красуня", "Так, і ми обговорюємо вас і ваші пісні", "Богиня, красуня".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Гайтана наважилася на незвичайний експеримент.

На фото Гайтана стояла п'ятою точкою до камери в червоному платті і повернула обличчя на камеру. Співачка доповнила образ яскравою посмішкою і розпущеним волоссям для фото. Руки зірка сховала в саму сукню, за яким їх навіть не побачити.

Повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана показала себе крупним планом на новому знімку в Instagram.

На фото Гайтана позує в синьому піджаку і з світлими кучерявими волоссям. Фото було зроблено великим планом, тому співачку можна побачити по груди. Можна помітити, що швидше за все артистка без білизни. Легко оцінити на фото красу виконавиці, адже особа дуже добре видно.

Раніше ми повідомляли, що Гайтана без штанів показала, ніж її нагородила природа

А ще Politeka писала, що Гайтана кардинально змінила імідж і вразила новою зовнішністю

Також Politeka повідомляла, що Гайтана в прозорій сукні показала, що її щедро обдарувала природа



