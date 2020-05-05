38-річна українська співачка, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська розбурхала фото, більш ніж двадцятирічної давності

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала унікальний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з партнером по танцях.

Надія вже тоді володіла видатними формами. Дівчина примірила яскравий костюм "а-ля танго", що включає довгу малинову спідницю з рюшами і обтягуючу кофтинку, що вдало підкреслила усе найапетитніше.

Пекуча брюнетка застигла в танцювальному русі, виставивши ногу вперед і вигнувши при цьому спину. Поруч з нею позував високий молодий чоловік у чорній сорочці і брюках. Правда, користувачі не змогли не помітити цікаву деталь з приводу його зовнішності - "фу, які вусики..."

"1998 ... Франція ... Моя любов ... Мені 16 років. Моє життя, мої мрії, моя душа. Танцюй ️назавжди ... #meijer #nadia #dancelover #carmen", - підписала архівне фото Надія.

Менше, ніж за півдня, пост зібрав майже 10 000 лайків, а також безліч компліментів. Багато хто відзначив, що через два роки, після того, як було зроблено цей кадр, Надія засвітиться у "ВІА Грі" і стане мегапопулярною.

"Яке фото - супер))🌹❤️"

"За пару років до "а я пробачила я пробачила його знову знову знову ....."

"Красива жінка в будь-якому віці прекрасна 🤗💓"

"Яка ви красива і анітрохи не змінилися! Чесно!🔥"

"Надя! Не знала ' що ви багато років займаєтеся танцями. Люблю! 🔥"

"Сама грація💃і милота🤗"

"Боже фото до мурашок👍!!!!"

"Тип поруч на Петрова схожий 😁👍" (31-річного російського актора, - ред).

Раніше ми повідомляли, Мейхер-Грановська вразила пристрасним танцем, закинувши ногу на м'язистого красеня. Кадрами зірка поділилася в соцмережі.

Нагадаємо, що Надя Мейхер без білизни влаштувала дикі танці перед дзеркалом: показала свої найсмачніші місця.

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