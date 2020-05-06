Учасниця дуету «Неангели» Вікторія Смеюха вирішила порадувати шанувальників і похвалилася вміннями в корівнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Не боїмося ми мороза, гріє нас🐮 тепло гною», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Смеюха позує в корівнику під час доїння молока. Як можна помітити, зірка розважається на повну. Крім неї, у кадр потрапив також дитина.

«Що за селянка?», «расивый образ Вікторія, а ви по справжньому доїли корівку?», «Гріє дійсно здорово👍🐄🐐🐮 Хоча і запах не дуже», «Катюша, схожа на який втік від цивілізації сектанта», «просто богиня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха влаштувала незвичайний відпочинок вдома у бабусі.

Сьогодні в соціальній мережі Instagram Вікторія показала, як проводить час з бабусею в оточенні її подруг. Дівчина вразила душевними відео, виконуючи пісні разом з родичами та підспівуючи за столом на вулиці. Схоже, карантин зірки вийшов по-справжньому затишним - Вікторія вже багато днів перебуває у близьких і звідти ділиться найнеймовірнішими кадрами.

цього разу молода співачка з'явилася на серії роликів в домашньому вигляді і розповіла, що насолоджується відпочинком у Борщевке, Харківської області.

«Де б я відпочила, відвела б душу, посміялася вдосталь і почула про себе добре слово шани і поваги, якщо б не Борщівка! ☺️💖🎼🎉» - повідомила під новим постом Вікторія.

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