Фото російського президента Володимира Путіна 30-річної давнини викликало ажіотаж у соціальних мережах
Знімок, на якому зображений беззмінний глава Російської Федерації, опублікував у себе в Instagram головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов.
Приводом для такого поста в мережі став скандал, який розгорівся після «обнулення» президентських термінів Путіна і вже практично передбачуване перебування його на посаді глави держави до 2036 року.
«Обнулив…», – лаконічно підписав знімок автор публікації.
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На знімку російський президент Володимир Путін стоїть в сорочці з розстебнутим гудзиками і зловісним поглядом дивиться в кадр.
У коментарях користувачі висловилися з приводу фотографії, причому не обійшлося і без ненормативної лексики. В більшості випадків думки були далекі від обожнювання:
«Забуте слово "шпана"», «Невже все так просто», «Згадався Кернес, по-моєму, мер Харкова. Я тебе на нуль помножу», «Рогів не вистачає з хвостом, прям вилитий....», «Прощається, але не йде...», «Він вже тоді був хитрий і підозрілий».
Раніше ми розповідали про те, що лідер Кремля осоромився, коментуючи резолюцію ЄС по початку Другої світової війни.
«Путін про резолюцію ЄС щодо початку Другої світової війни: Недалекі люди, які читати-писати не вміють. Несуть всяку фігню в Європарламенті з приводу однакової відповідальності Гітлера і Сталіна. Нісенітниця це собача просто!», - заявив він в одному з своїх інтерв'ю.
Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій
Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.
Також Politeka писала, що Путін оскандалився в прямому ефірі, у росіян здали нерви.