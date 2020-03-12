Єдине, що не під силу обнулити главі РФ, – це вік

Фото російського президента Володимира Путіна 30-річної давнини викликало ажіотаж у соціальних мережах

Знімок, на якому зображений беззмінний глава Російської Федерації, опублікував у себе в Instagram головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов.

Приводом для такого поста в мережі став скандал, який розгорівся після «обнулення» президентських термінів Путіна і вже практично передбачуване перебування його на посаді глави держави до 2036 року.

«Обнулив…», – лаконічно підписав знімок автор публікації.

На знімку російський президент Володимир Путін стоїть в сорочці з розстебнутим гудзиками і зловісним поглядом дивиться в кадр.

У коментарях користувачі висловилися з приводу фотографії, причому не обійшлося і без ненормативної лексики. В більшості випадків думки були далекі від обожнювання:

«Забуте слово "шпана"», «Невже все так просто», «Згадався Кернес, по-моєму, мер Харкова. Я тебе на нуль помножу», «Рогів не вистачає з хвостом, прям вилитий....», «Прощається, але не йде...», «Він вже тоді був хитрий і підозрілий».

Раніше ми розповідали про те, що лідер Кремля осоромився, коментуючи резолюцію ЄС по початку Другої світової війни.

«Путін про резолюцію ЄС щодо початку Другої світової війни: Недалекі люди, які читати-писати не вміють. Несуть всяку фігню в Європарламенті з приводу однакової відповідальності Гітлера і Сталіна. Нісенітниця це собача просто!», - заявив він в одному з своїх інтерв'ю.

Путин о резолюции ЕС по началу Второй мировой войны: Недалёкие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто! pic.twitter.com/au2GbBtUvW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 10, 2020

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

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