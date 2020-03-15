Відразу у цілої сім'ї в Чернівецькій області підозрюють коронавірус

Про це повідомили в прес-службі обласної державної адміністрації. Як стало відомо, в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували чоловіка, жінку і дитину. У всіх них підозрюють коронавірус. Відзначається, що підозри не безпідставні, так як всі госпіталізовані раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус.

Нагадаємо, що саме у Чернівецькій області зафіксовано 2 з 3 випадків коронавіруса в Україні. Обидва заражених привезли вірус з Італії, в якій на даний момент більше 21 тисячі хворих. Якщо коронавірус у цих трьох хворих підтвердиться, РНБО може закрити Чернівецьку область. Як повідомили у відомстві, вони готові закривати області, якщо у них буде зафіксовано п'ять і більше випадків зараження.

Відзначимо, що раніше в Україні вже госпіталізували кілька осіб з підозрою на коронавірус, але тести не показали позитивний результат.

Тим часом, у Чернівецькій області ввели надзвичайну ситуацію в цілях боротьби з коронавірусом. Обмежувальні заходи триватимуть, як і загальнонаціональний карантин, до 3 квітня. У зв'язку з НС в області буде обмежена робота супермаркетів, ринків і торгових центрів. Також обмежено рух автобусів по області.

Як відомо, Україна з 17 березня закриває кордони для іноземців, щоб зупинити поширення коронавіруса. Українців, які захочуть повернутися додому, будуть впускати в країну.

Станом на 15 березня у світі зафіксовано 156,4 тисячі підтверджених випадків коронавіруса. Найбільше хворих у Китаї, Італії, Ірані та Південній Кореї. В Європі і США рахунок йде на тисячі заражених.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

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