Лидер ультраправых сил во Франции, хотя и не потерпел крах, сталкивается с трудной задачей на президентских выборах 2027 года.

Спустя семь лет после того, как приход к власти Эммануэля Макрона изменил политический ландшафт Франции, парламентские выборы, состоявшиеся в прошлые выходные, вновь изменили его черты.

За пределами заголовков — «поражение крайне правых», «возрождение левых» — французская политика начинает перестраиваться по более привычной схеме левых против правых.

В краткосрочной перспективе дальнейшее разделение лояльностей оставило Национальную ассамблею без явного большинства — или даже доминирующего меньшинства — впервые за 60 лет пятой республики.

Однако один вопрос остается: не является ли поражение крайне правой Марин Ле Пен — в третий раз за семь лет — слишком большой потерей?

Иными словами, отвергнув антиевропейскую, пророссийскую Ле Пен трижды (или, скорее, четырежды, включая ее слабое выступление в 2012 году), есть ли вероятность, что французские избиратели когда-либо ее выберут?

Во-первых, это, возможно, не поражение, а часть очередного марша к победе.

Благодаря своему успеху, Национальное объединение Ле Пен сорвало многомиллионный джекпот, который раньше доставал более традиционным партиям, а это значит, что деньги больше не будут проблемой.

Это ландшафт, благоприятствующий как крайне правому, так и крайне левому популизму.

Тем не менее, есть и другие причины полагать, что Марин Ле Пен предстоит непростая задача на президентских выборах 2027 года.

Результаты выборов показывают, что трехстороннее разделение французской политики после 2017 года — радикальные левые, макронистский центр и жесткие и крайне правые — сохраняется.

Но были признаки, как на этих выборах, так и на июньских европейских выборах, что старый, реформистский, проевропейский центр лево переживает возрождение.

Источник: politico.

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