Не дуже так виглядає...

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова все частіше стає об'єктом для насмішок

Цього разу чиновниця поділилася у соцмережі знімком, на якому позує в червоній шапці з вушками, передає Politeka.

Дуже скоро фото з'явилося в мікроблозі користувача George Costanza в Twitter. Автор супроводив кадр саркастичним віршем.

«- Свет мой, Siri, расскажи

Да всю правду доложи,

Я ль на свете всех милее,

Всех румяней и белее?

- Ты, Мария, хороша,

Если выпить три “ерша”,

Ну, а если водки жбан -

Маргарита Симоньян!».

у коментарях висловлювання – не менш «схвальні», ніж підпис до фото.

«Це ОБЛИЧЧЯ російського МЗС чи якась інша його частина?», «Навіть не хочеться вже жартувати на цю тему. Ну подобається їй виставляти себе дурепою, ну що ж поробиш», «От же м**, користується ворожими телефонами, всі государеві таємниці йому розповіла!!!», «Захарова після корпоративу», «Кожна людина схожа на яку-небудь тварина, я, наприклад, схожий на лемура, а Захарова – на сайгака», «То щоб козлячі роги помістилися?», «Навіщо вона носить на голові дитячі штани?», «Не впізнав, не всім свята йдуть на користь», – жартують користувачі.

Зазначимо, що подібний фасон головних уборів, схоже, дуже до душі Захаровій. Так, вона привітала всіх з Новим роком на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото, на якому позує в шапці-«вовкові», волохатій і з вухами.

Раніше ми розповідали про те, що танець соратниці Путіна на корпоративі в МЗС висміяли карикатурою. На ній жінка зображена у світі різнобарвних вогнів у чорній сукні і в русі.

Нагадаємо, Путіна поставили на місце на очах у всього світу, Захарова вибухнула істерикою.

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк поставив Захарову на місце через Донбас, такого нахабства ще не бачили.

Також Politeka писала, що Зеленський вивів з себе Захарову, соратниця Путіна не витримала.

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