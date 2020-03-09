Президент України Володимир Зеленський викликав ажіотаж скандальним фото зі своїм прес-секретарем Юлії Мендель

Українців розсмішила спільна фотографія глави держави і його підлеглою. Користувачі соціальної мережі показали інший погляд на ситуацію за допомогою забавних "фотожаб".

Раніше Володимир Зеленський з'явився на обкладинці відомого британського видання "The Guardian". На своїй сторінці у Facebook Юлія Мендель опублікував два фото, які не увійшли до таблоїд, але стало тизером для інтерв'ю з президентом. На знімках Зеленський позує в кріслі, а Мендель стоїть поруч, поклавши руку на спинку.

Багато користувачів припустили, що дружині президента варто ревнувати. Так на одній з "фотожаб" Олену Зеленську іронічно привітали з Міжнародним жіночим днем.

На іншому колажі першу леді України і зовсім поставили поруч із "солодкою" парочкою. І вигляд у неї явно не доброзичливий.

Ще одна "фотожаба" представляє перероблену сцену з популярного радянського фільму "Діамантова рука". Там Олені натякають, що Володимир Зеленський може "піти" до Мендель, як головний герой картини. "І ви знаєте, я не здивуюся, якщо завтра з'ясується, що ваш чоловік таємно відвідує Мендель", – так підписали зображення.

Декому не сподобався наряд Юлії Мендель. Її сукня дуже схоже на домашній халат. Народні умільці пішли далі: "прикрутили" прес-секретарю бігуді. А інший автор і зовсім порівняв Мендель з напівоголеною принцесою з "Зоряних війн".

Особливо креативні юзери підставили "підняли" Володимира Зеленського з крісла, а на його місце посадили главу МВС Арсена Авакова.

Варто відзначити, що під час інтерв'ю Володимир Зеленський поділився подробицями свого сімейного життя. За його словами, старша дочка зараз перебуває в підлітковому віці і їй хочеться більше свободи, але через те, що її батько президент країни – дівчинці рідко вдається сховатися від охорони.

Рідним не подобається робота президента. Так Володимир Зеленський розповів кумедний випадок:

«Приходжу додому на днях, питаю: "Чому ніхто не вітається?" І чую свій голос по телевізору, мій виступ. А мій син каже: "Не заважай нам, ми дивимося президента».

Нагадаємо, що Зеленський на межі, бути міністрами ніхто не хоче: подробиці демаршу.

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