Президента Росії Володимира Путіна висміяли в мережі за спробу показати, що він знаходиться в «заручниках»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на художника Сергія Йолкіна в Facebook.

Так, опублікованому на кадрі Путін сидить за столом під час звернення до росіян. Однак під столом він тримає листок, на якому написано: «Врятуйте! Мене змусив Навальний».

Уточнимо, що росіяни сприйняли кадр за допомогою їдких коментарів.

«змусили і висушили», «Коли рейтинг Путіна (зараз він 15%) впаде до 10% - візьме і все інше що Навальний обіцяв», «Вода камінь точить», «Ну нарешті, хоч це зробив, «Давно пора діда ізолювати. Несе нісенітницю», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент Російської Федерації Володимир Путін безглуздо осоромився прямо перед камерами.

На цей раз лідер Кремля зганьбився, намагаючись пригрозити кулаком російським губернатором під час виступу перед простими жителями.

Пафосну публікацію у своєму особистому мікроблозі опублікував кремлівський пропагандист Дмитро Смирнов.

«Прошу вас самим серйозним чином до цього поставитися!»: Путін стукає по столу кулаком, звертаючись до губернаторів - самий емоційний момент у виступі президента», - підписав Смирнов відеоролик.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що політтехнологи в Кремлі вже не знають, як можна підняти рейтинг Володимира Путіна з дна.

"По голові нехай собі постукає", "Іміджмейкери вже не знають ,що зробити,щоб хоч якось підвищити "рейтинг" цієї мумії...", "Знімаю з себе всю відповідальність, нехай громадяни самі виплутуються з цього лайна, якщо що крайніми зробимо губернаторів", "І тупнув ніжкою, просто тут не видно", "Знову заграє і розводить народ...і яка це за рахунком раз?", "Немає часу на розкачку", "Був у люті?", "Копитом він стукав, копитом", - жартують вони в коментарях.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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