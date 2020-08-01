Історія з полтавським терористом Романом Скрипником, який взяв у полон високопоставленого офіцера, отримала продовження
Про це інформує прес-служба полтавської Нацполиции, передає Politeka.net.
Повідомляється, що силовикам вдалося ліквідувати терориста Романа Скрипника, який останні дні переховувався в лісі.
Спецоперація була проведена сьогодні вночі, 1 серпня, в районі населеного пункту Опішня.
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"Все сталося сьогодні, 1 серпня, вночі біля селища Опішня. Поліцейські не постраждали", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Також відомо, що терориста Романа Скрипника під час спецоперації ліквідував поліцейський снайпер.
За інформацією журналіста Андрія Павловського, терориста виявив капітан поліції Гума, який під час спецоперації зайшов в один з нежитлових будинків.
"У свою чергу Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. Гуму мав при собі табельну зброю, і зі слів заступника міністра МВС Антона Геращенка, заручник мав три секунди, щоб відскочити від місця вибуху гранати і залишитися живим і неушкодженим. В результаті полтавський терорист був убитий на місці", - написав Павловський у своєму Telegram-каналі.
Раніше ми повідомляли про те, що в Полтаві терорист захопив в заручники поліцейського.
Невідомий чоловік спровокував конфлікт на території заводу, а потім взяв в заручники поліцейського, який приїхав на виклик.
Через час терорист, яким виявився Роман Скрипник, погодився відпустити поліцейського в обмін на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна. Вони рухалися на автомобілі в бік Києва, але перед в'їздом терорист відпустив заручника, а сам пустився навтьоки і зник у лісі.
Нагадаємо, все що відомо про ситуацію у Полтаві із заручником на даний момент, з'явилося фото злочинця.
Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.
Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.