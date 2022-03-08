У родині відомого грузинського футболіста Давида Хочолави сталася трагедія. У захисника Копенгагена, який відомий в Україні виступами за одеський Чорноморець і донецький Шахтар, загинув тесть.
Він був убитий російськими окупантами під Харковом. Про це повідомив офіційний сайт Копенгагена.
Тесть Хочолави загинув, захищаючи Україну від російських загарбників. Футболісту дали відпустку, щоб він міг подбати про свою сім'ю. Клуб також закликав усіх небайдужих підтримати Україну в боротьбі з російською агресією, і відкрив спеціальний збір і аукціон, щоб ці гроші передати українцям. Жодна жертва рашистів не буде забута!
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