Новоспечена дружина Романа Сасанчина Іванка, якій ось-ось народжувати, розповіла про побутову проблему вдома - відключили воду на три дні.

Як повідомляє Politeka.net, новоспечена дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванка, яка ось-ось народить молодому співакові дочку, поділилася своєю проблемою. У своїх Instagram-сторіс дівчина розповіла, що вдома відключили воду і для неї це стало справжньою катастрофою.

За словами Іванки, воду відключили на три дні і через це вона не може ні помитися, ні сходити до вбиральні. "Як жити три дні без води? Це жесть просто", - каже дружина Сасанчина.

Вона також розповіла, що послала чоловіка в автомат за водою біля будинку, проте там виявилося порожньо і він повернувся ні з чим. Це ще більше засмутило вагітну дівчину.

"Мене це вже так бісить, що капець. Хочу в душ", - підписала одну з сторіс Іванка. Вона також влаштувала опитування, з якого з'ясувалося, що воду відключили через планову прочищення водонапірних веж.

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