Олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені прийшла на "Україна має талант" і справила небувалий фурор своїм виступ.
Як повідомляє Politeka.net, відома українська спортсменка, Олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені здивувала всіх своєю появою на сцені проекту "Україна має талант". Ролик з її виступом і реакцією суддів опублікували на ютуб-каналі проекту.
Коли Ірина вийшла на сцену в досить відвертому образі, то її відразу впізнав Сергій Притула. Він зірвався з місця, і почав аплодувати зірці спорту зі словами: "Я маю велику честь і дуже хочу оплесків олімпійській чемпіонці України".
На сцені талант-шоу Мерлені показала, ким вона стала після завершення спортивної кар'єри. Виявилося, чемпіонка зайнялася pole dance (танці на пілоні), і представила свій дивовижний номер на сцені. Притула, Мішина, Від і глядачі в залі були просто в захваті від танцю Ірини, вона отримала бурхливі овації і три "так" від суддів шоу.
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