Олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені прийшла на "Україна має талант" і справила небувалий фурор своїм виступ.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська спортсменка, Олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені здивувала всіх своєю появою на сцені проекту "Україна має талант". Ролик з її виступом і реакцією суддів опублікували на ютуб-каналі проекту.

Коли Ірина вийшла на сцену в досить відвертому образі, то її відразу впізнав Сергій Притула. Він зірвався з місця, і почав аплодувати зірці спорту зі словами: "Я маю велику честь і дуже хочу оплесків олімпійській чемпіонці України".

На сцені талант-шоу Мерлені показала, ким вона стала після завершення спортивної кар'єри. Виявилося, чемпіонка зайнялася pole dance (танці на пілоні), і представила свій дивовижний номер на сцені. Притула, Мішина, Від і глядачі в залі були просто в захваті від танцю Ірини, вона отримала бурхливі овації і три "так" від суддів шоу.

Нагадаємо, "Україна має талант": хлопець з рідкісним даром змусив Притулу і Єфросиніну здригнутися від жаху.

Як повідомляла Politeka, "Це ж Брітні Спірс": 15-річна учасниця "Україна має талант" змусила говорити про себе всю країну.

Також Politeka писала, що Притула, Кіт і Мішина різко обірвали виступ учасника "Україна має талант": "Ми не готові слухати...".