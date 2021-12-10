Переможець першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною гуморист Олександр Еллерт написав цікавий пост у своєму Instagram.

Як пише Politeka.net, 35-річний український гуморист та сценарист студії "Квартал 95" Олександр Еллерт, який став переможцем реаліті "Холостячка" із Ксенією Мішиною, але пізніше пара розірвала стосунки, написав цікавий пост у своєму Instagram, зачепивши філософську тему.

"Чули про теорію часових вікон ... полягає в тому, що до певного віку людина відкрита до чогось нового, а потім "закриває вікно" і вже не так сміливо йде на зустріч новизні.

Тому деякі з нас відмовляються слухати і приймати нову музику, не готові до експериментів моди, стиснувши зуби, пробують щось незвичайне і часто не хочуть дізнаватися про нові смаки… І даремно!", - написав Еллерт.

Шанувальники поставили майже 3 тис лайків на публікацію гумориста.

Рaніше Politeka писала, що друг Еллерта та екс-учасник "Холостячки" Рибак розговорився про неприємності з поліцією: "Очікування даремно...".

Нагадаємо, що Еллерт показав, як насолоджується життям після розставання з "Холостячкою" Мішиною: "Краще досягнення".

A ще Politeka повідомляла, що Мішина після розставання з Еллертом показала себе в компанії харизматичного красеня: "Ми пара".