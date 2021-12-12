Український співак Володимир Дантес, чоловік екс-солістки "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої, відгукнувся після неприємного випадку і лякаючого діагнозу лікарів.

Так, 33-річний Дантес записав свіжі "сторіз" в Instagram, у яких розповів, як почувається після струсу головного мозку, отриманого в результаті падіння на кахель, передає Politeka.net.

"Струс мозку чек (від англ. to check - перевіряти, в даному випадку "випробувати на собі"). Проходив кілька днів - зрозумів, не моє, не подобається. Не рекомендую. Розваг ніяких, від усього нудить. Не беріть", - не без іронії повідомив чоловік Дорофєєвої.

Нагадаємо, днями вони з Надею літали в Одесу на тематичну вечірку з нагоди дня народження спільної подруги. Вдосталь навеселившись (Дантес примудрився навіть порвати шкіряні штани), пара повернулася в номер і заснула. Ранком Дорофєєву розбудив гуркіт у ванній. Виявилося, Дантес знепритомнів і впав на підлогу. Співачка деякий час намагалася привести його до тями, поки несподівано він сам не встав і не пішов далі спати.

Коли вони все ж дісталися до лікарні, Володимирові поставили діагноз - струс головного мозку середнього ступеня тяжкості. Співак віджартувався в коментарях, що причиною, швидше за все, стали різкі перепади тиску.

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