Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком. Він починав свою кар'єру з популярних проєктів на телебаченні, де йому стверджували, що у нього немає таланту. Через кілька років Дмитро Монатік прославився на всю країну завдяки своїй роботі.

Так, цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Дмитро Монатік показав свою маленьку копію, яку зробив з конструктора. Свою копію він водить по різних місцях і показує дружині (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Свята все ближче? Що у вас за новорічним настроєм? Відчувається?", — запитувати Дмитро Монатік.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Яка краса", "Я от не можу вирішити, MONATIK - це мій улюблений артист або режисер? Це завжди так смішно і класно! Обожнюю", "Хочу таку іграшку на ялинку", "Це що, ароматизатор? Дуже круто!!", "Який ви душка", "Окремий влог пригод цього персонажа!", "Хочу всю ялинку прикрасити та назву її не ялинка, а Емонатіка".

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